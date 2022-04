Polincontri Musica: Delian Quartet in un concerto spettacolo multimediale

Si tratta di un concerto-spettacolo multimediale incentrato sull'esecuzione della bachiana Arte della Fuga BWV 1080 in trascrizione per quartetto d'archi. Protagonista il Delian Quartett.

Quasi un vero e proprio trattato sulle proteiformi, pressoché illimitate possibilità combinatorie di un tema, declinato in tutte le possibili varianti in ambito polifonico. Questa la bachiana Arte della Fuga che l’autore - ben conscio del carattere ‘speculativo’ e teoretico dell’opera stessa - non sentì nemmeno l’esigenza di destinare a uno specifico strumento, scrivendo come si suol dire ‘in partitura’: un pentagramma per ogni voce, ogni linea melodica, ad evidenziare al meglio contenuti e forma di un singolare compendio rimasto incompiuto. Che il lavoro bachiano si possa coniugare in veste di concerto-spettacolo multimediale è la prova certa della sua assoluta attualità.