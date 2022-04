Moncalieri, chiama i carabinieri per il baccano fatto da vicini ma è lui a finire nei guai

I lavori di ristrutturazione dei vicini provocavano rumore e sembravano non finire mai, così un residente di borgo San Pietro a Moncalieri ha deciso di far intervenire i carabinieri, convinto che mancassero le autorizzazioni necessarie.

I militari dell'Arma, intervenuti per il baccano creato da martelli e trapani, si sono però resi rapidamente conto che il problema non erano i vicini, i cui lavori procedevano secondo quanto era stato regolarmente comunicato, ma l'uomo che aveva chiesto il loro arrivo. Extracomunitario, risultava essere irregolare sul territorio nazionale: così alla fine è stato denunciato lui, costretto a seguire i carabinieri in caserma per gli accertamenti necessari.

Nella notte fra venerdì e sabato, invece, i militari dell'Arma e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in borgata Tagliaferro, dove sono tornati in azione i piromani, che hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti dell'immondizia: per fortuna non sono state coinvolte auto o persone, ma un paio di mesi fa un episodio analogo era successo in zona: ora si cerca di capire se ci sia dietro la stessa mano, magari l'opera di qualche baby gang.