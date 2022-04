Cantieri Eurovision: la passerella di piazza d'Armi si ripara dai curiosi, mentre al Valentino si deve ancora iniziare [FOTO]

Una (piccola?) delusione per gli appassionati degli Eurovision Song Contest. Mentre il conto alla rovescia verso il 10 maggio continua a scandire i suoi rintocchi, si spegne un po' il sogno di chi sperava di poter vedere da vicino i protagonisti della manifestazione canora internazionale.

Chiusa la passerella

Dopo settimane di cantieri, infatti, la passerella sospesa che dovrà collegare il Villaggio (che con le sue tensostrutture occupa parte dei prati di piazza d'Armi) con il Pala Olimpico si è chiusa agli sguardi esterni. Quello che inizialmente era solo uno scheletro di un ponte in metallo, infatti, nei giorni scorsi ha visto arrivare prima il tetto, ma successivamente anche le coperture laterali. Sembrerebbe dunque che il passaggio dei media e degli addetti ai lavori da e per il palco in cui si sfideranno le canzoni di tutta Europa non sarà aperto alla vista del pubblico. Niente bagno di folla, dunque. Almeno per quanto appare in questa fase di lavorazione.



E se in piazza d'Armi le operazioni sono ormai in stato avanzato, per non dire che si è arrivati alle rifiniture, la situazione appare ben diversa nell'altra fetta di Torino che si prepara a diventare protagonista dell'evento internazionale. Al parco del Valentino, infatti, per il momento sono alberi e prati a farla da padrone, in attesa che inizino i lavori di costruzione dell'Eurovillage.

Cantiere Eurovillage al via il 26 aprile

Il cantiere, come conferma la Città, comincerà il 26 aprile e comprenderà il quadrilatero compreso tra corso Vittorio, corso Massimo, l'Arco monumentale all'Arma di Artiglieria e lo Chalet. L'Eurovillage, che sarà aperto dal 7 al 14 maggio, sarà ad ingresso gratuito ma contingentato. Saranno ammessi sino ad un massimo di 17 mila persone: per questo sarà realizzato un meccanismo di controllo in tempo reale di ingressi ed uscite dell'area verde.

Due maxischermi

Verranno poi collocati due maxischermi, uno sulla "collina del fumo" vicino al palco e l'altro sull'altra collinetta all'angolo tra i due corsi, che saranno orientati in direzione del parco. Qui gli spettatori potranno assistere alla diretta delle semifinali di martedì 10 e giovedì 12 maggio e alla finalissima di sabato 14 maggio. La prossima settimana la Circoscrizione 8 incontrerà l'assessore Gianna Pentenero per fare il punto sulla gestione della sicurezza nel parco durante l'evento: previsto anche un confronto sulla mobilità con l'assessore Chiara Foglietta.