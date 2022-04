Chieri, la denuncia di Rachele Sacco: "L'aggressione in zona Caselli dimostra che in città il problema sicurezza è grave"

Sabato notte nell’area Caselli di Chieri si è registrato "un altro episodio increscioso che rende la misura del degrado e della mancanza di sicurezza della nostra Città", denuncia la consigliera comunale Progetto per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme Rachele Sacco.

"In prossimità di un muretto, che, per altro, avevo già segnalato in Consiglio con un question time del settembre scorso perché danneggiato e pericoloso, un gruppo di ragazzi con cappelli e felpe sui 20-25 anni con accento dell'Est, stava sostando facendo rumore e altro ancora. Un cittadino, in evidente stato di ubriachezza, è intervenuto per chiedere di allontanarsi. In tutta risposta è stato aggredito a calci e pugni lasciandolo a terra dolorante con un occhio tumefatto e sanguinante", sottolinea Rachele Sacco.

"L’uomo ha presentato denuncia ai Carabinieri per l’accaduto. E’ molto scosso per l’aggressione, ma soprattutto perché aveva già più volte lamentato i pericoli della zona in cui vive, dove balordi di ogni genere la fanno da padroni. Come dicevo, a settembre e prima ancora a giugno dello scorso hanno avevo messo in guardia dagli effetti deleteri di una certa “movida” incontrollata in città", aggiunge ancora la Consigliera di opposizione. "Ho richiamato più volte l’Amministrazione sul tema della sicurezza, chiedendo di migliorare l’illuminazione, la videosorveglianza, intensificando i controlli e la collaborazione tra le forze dell’Ordine, eppure non si vedono cambiamenti e continuano ad accadere fatti incresciosi e preoccupanti come quello denunciato e molti altri, da tempo segnalati".