L'Altiero Spinelli dipinge sul viale Michelotti una panchina per l'Europa

Torino è in Europa: questo il segnale che gli studenti dell’Istituto Altiero Spinelli oggi hanno voluto dare alla Città, dipingendo di blu una panchina davanti alla biblioteca Geisser su viale Michelotti. Alla presenza del consigliere dei Moderati Simone Fissolo - che per primo ha voluto proporre questa azione alla scuola - gli studenti hanno partecipato a questa iniziativa brandendo carta vetrata, pennelli, colore e un po’ di musica.

Fra qualche giorno la seduta verrà ultimata con la scritta “La dignità umana è inviolabile”, la frase iniziale dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. “Sono torinese, piemontese, italiano e non da ultimo europeo. Per questo, oggi, per me è un giorno emozionante" commenta Fissolo.