Frequenze Olistiche – Arti Olistiche e creatrice di Gioielli a Torino

Sono un’Operatrice di Arti Olistiche e creatrice di Gioielli - Monili con Cristalli e Pietre dure e altri accessori per pratiche olistiche, che desidera portare nella vostra vita tutto il benessere di cui avete bisogno e tutta la magia dei cristalli e minerali.

Appassionata da sempre di cure e rimedi naturali, ho iniziato a studiare e dedicarmi alle pratiche olistiche 14 anni fa frequentando varie scuole di discipline energetiche. Ho imparato a praticare la Riflessologia Plantare, lo Shiatsu, antica tecnica di riequilibrio energetico giapponese, e la Moxibustione, anche essa una pratica giapponese.

Con il tempo però, ho realizzato che le tecniche corporee che praticavo non erano più abbastanza, in quanto il malessere delle persone iniziava a sfociare maggiormente sul lato emozionale e psicologico e che lo Shiatsu, che è di per sé una tecnica molto completa, non bastava. Così ho iniziato a dedicarmi anche ai trattamenti puramente energetici che coinvolgevano la sfera psicologica ed emozionale dell’individuo. Trattamenti per dare voce anche all’Anima, non solo al corpo fisico. Non a caso il 90% delle malattie che si rispecchiano sul nostro corpo hanno a che fare con un’emozione non ascoltata, non compresa e non accolta.

Ho inserito il suono riequilibrante delle Campane Tibetane e il suono angelico delle Campane di Cristallo nei vari trattamenti, mi sono dedicata poi allo Sciamanesimo Tolteco, il Reiki, la Cristalloterapia, l’Aromaterapia e la Radiestesia e Radionica.

I Cristalli sono sempre stati compagni fedeli e sono comparsi nei momenti più importanti della mia vita, a portare consapevolezza. Il mio amore per loro mi ha portato poi a studiare e cercare di comprendere i messaggi e le antiche conoscenze che contengono, e ora non mancano mai nelle varie sedute e nei corsi che tengo.

Con il cambiamento che il Covid ha portato mi sono sempre più stati richiesti trattamenti energetici personalizzati, che venissero incontro alla gestione dello stress e ansia, agli attacchi di panico e malessere psicologico. Un trattamento, una coccola di riequilibrio energetico, che calmi, nutri, riequilibri e allo stesso tempo elevi la frequenza vibrazionale personale.

Naque cosi il Centro “Frequenze Olistiche”, un luogo dove le persone possono ritrovare la serenità, il benessere e la spensieratezza. Dove l’energia dei cristalli accompagna dolcemente verso la consapevolezza e la presenza. Dove chi sente risuonare forte dentro di sé la voce del risveglio potrà avere uno strumento per accedervi.

Il benessere che sussegue al trattamento energetico accompagna spesso anche i giorni successivi, e molte volte, le persone che lo ricevono, iniziando a mettersi in contatto con la voce della propria anima, desiderano continuare a lavorare per conto proprio con le nuove consapevolezze. E qui le pietre ed i cristalli hanno un ruolo fondamentale. Per beneficiare delle proprietà dei minerali non serve avere grandi conoscenze di mineralogia oppure praticare qualche rito in particolare: basterà indossare una pietra contenuta in una collana, un bracciale, degli orecchini oppure guardarla più volte durante l’arco della giornata per ricevere la loro “medicina”. È un dolce rimedio a portata di tutti.

I Gioielli, i Monili che creo con i cristalli e le pietre dure, più delle volte sono personalizzati e improntati sul bisogno della persona che lo richiede. Realizzo quindi su richiesta l’accessorio che può aiutarvi nel vostro cammino verso il benessere e la crescita spirituale. Ogni accessorio è creato canalizzando la vostra energia e tramite i vostri dati personali, nome, cognome e data di nascita viene attivato per lavorare insieme a Voi e alla vostra energia. L’ accessorio, se lo vorrete, verrà caricato con l’intento, tramite la Geometria Sacra, la Genesa, incanalando in esso le energie con il Pendolo. Avrete quindi un oggetto di una rara bellezza, valore energetico sublime.

Se le mie parole vi avranno incuriosito un po' e se vi sentirete in sintonia con il mio pensiero, e vorrete fare un tour virtuale per guardare lo spazio dedicati al mondo che vi ho qui sopra illustrato, potete cliccare qui: www.frequenzeolistiche.it .

Oppure se avete il piacere di passare a trovarmi di persona, mi trovate in zona Piazza Bengasi.

Ricevo solo su appuntamento.

Buone vibrazioni cristalline!