Dopo Evani, Nichelino si colora ancora di rossonero: il teatro Superga ospita il "Libero di sognare" Franco Baresi

Il sindaco Giampiero Tolardo è un appassionato tifoso interista, il suo portavoce ed ex assessore allo Sport Michele Pansini un noto juventino, l'assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola un cuore Toro, ma Nichelino per la seconda volta nel giro di poco più di un mese si trasforma in un piccolo feudo rossonero.

Franco Baresi 'Libero di sognare'

Dopo aver ospitato al centro Grosa il 2 marzo la presentazione del libro "Non chiamatemi Bubu" scritto da Alberigo Evani, il capitano di quel Milan degli Invincibili Franco Baresi sarà al Teatro Superga per presentare la sua ultima fatica letteraria.

Il campione del mondo 1982 e vicecampione del mondo 1994, icona rossonera e della Nazionale, sarà il protagonista della serata di domani, giovedì 14 aprile, alle ore 20.30 al Teatro Superga di Nichelino per presentare il suo libro Libero di sognare (Feltrinelli, 2021).

L’incontro, moderato da Michele Pansini e dal giornalista Darwin Pastorin, con gli interventi del Sindaco Tolardo, dell’Assessore allo Sport Franco Di Lorenzo e del membro del Direttivo Milan Club di Nichelino Gianfranco Irrera, porta sul palco un simbolo intramontabile dello sport italiano.

Una vita di trionfi in Italia, in Europa, nel mondo

Baresi, attraverso il suo libro, racconterà alla cittadinanza la sua vita cominciata nelle campagne bresciane, tra la vita contadina e i primi calci al pallone; poi l’approdo al Milan e l’esordio in Serie A quando ancora non era maggiorenne. Da allora, una carriera straordinaria segnata da indimenticabili vittorie e periodi di crisi, fino al Mondiale del 1994 e al ritiro, nel 1997, quando lascia la maglia numero 6 del Milan, accompagnato, come sempre, da un coraggio gentile, impegno e umiltà.

La soddisfazione di Tolardo e Di Lorenzo

"Quella di giovedì sarà una serata memorabile – spiega l’Assessore allo Sport Di Lorenzo - L’invito caloroso di partecipazione è rivolto a tutti i cittadini, sportivi, appassionati e non, grandi e piccoli: perché la presenza e la testimonianza di un campione come Franco Baresi è un’occasione unica di confronto e dialogo sul valore, il ruolo educativo e di aggregazione che il calcio, e in generale lo sport, significano per la crescita personale di ognuno. Baresi, nell’arco di tutta la sua carriera, è stato ed è un esempio tangibile di come l’impegno, la costanza e l’onestà siano ingredienti fondamentali per raggiungere grandi risultati. Non solo nello sport».

"È un onore per noi e per Nichelino – conclude il Sindaco Giampiero Tolardo – accogliere un grande atleta che non ha mai perso di vista le proprie origini e che ha celebrato in ogni partita, in ogni momento della sua lunga e gloriosa carriera, il valore umano del sacrificio e dell’umiltà. Franco Baresi è scolpito nella memoria degli adulti come emblema del calcio italiano e mondiale ed è, per i nostri giovani, uno straordinario modello di talento, tenacia e determinazione a cui ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi dentro e fuori dal campo".