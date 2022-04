Giornata della Libertà di Stampa, il 3 maggio appuntamento a Cuneo

- Libertà di stampa in Italia. A che punto siamo? con Mauro Delgrosso dell'Associazione Ossigeno per l'informazione (associazione ONLUS, nata per documentare e analizzare il crescendo di intimidazioni e minacce nei confronti dei giornalisti italiani. Sta realizzando il progetto di monitoraggio e assistenza ai giornalisti minacciati in Italia denominato “MAP – Monitor, Assist and Protect” nel quadro della Campagna Globale per la libertà di stampa sotto l’ombrello dell’UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity delle Nazioni Unite);