Forex e investimenti: quali opportunità oggi con i bot automatici?

Gli investimenti online sono sempre di più alla portata di tutti. Questo non significa che ci si può improvvisare grandi esperti della finanzia da un momento all'altro: parliamo sempre di un'attività che comporta dei rischi e che richiede delle particolari competenze, però negli ultimi anni ci sono state delle importanti novità che hanno ulteriormente avvicinato i mercati finanziari agli aspiranti trader.

Le piattaforme di negoziazione sono sempre più intuitive ed i depositi minimi per iniziare ad investire sono sempre più bassi. E poi sono arrivati loro, i robot per il trading automatico. Il compito di questi software è quello di coadiuvare il trader aprendo e chiudendo le posizioni in maniera automatizzata, in base ai parametri impostati. I bot automatici possono essere impiegati anche da chi investe nel Forex.

Bot automatici per il forex trading: di cosa si tratta e come funzionano

Per poter utilizzare correttamente i bot automatici per il forex è necessario prima di tutto sapere di cosa si tratta e conoscerne il funzionamento. Parliamo fondamentalmente di piccoli programmi, sviluppati utilizzando un linguaggio specifico in modo tale da poter aprire e chiudere le posizioni in modo automatico, seguendo le istruzioni impostate in fase di programmazione. Per poterne creare uno è quindi necessario avere delle competenze informatiche all'altezza.

Il robot viene programmato in modo tale da eseguire gli ordini al verificarsi di determinate condizioni. Possiamo quindi dire che il trader è la mente che elabora le strategie di investimento e detta le regole, mentre il robot è il braccio che esegue le operazioni in modo automatico seguendo quelle regole. Lo sviluppo di un robot per il forex trading prevede quattro fasi distinte: si inizia con la programmazione e si procede con l'implementazione sulla piattaforma. Segue poi una fase di test, che può essere fatta sfruttando il conto demo. L'ultimo passo è l'utilizzo del robot con il conto reale.

Tipologie di robot per il trading automatico

I bot automatici per il forex possono essere di diverse tipologie. Gli Expert Advisor sono i bot più utilizzati da chi applica strategie semplici: sono facili da configurare e si possono trovare facilmente, sia gratuitamente che a pagamento. I robot algoritmici analizzano il mercato e stabiliscono il momento in cui aprire la posizione in base a degli algoritmi: sono strumenti più complessi, sono quasi sempre a pagamento (e non sono economicissimi) e si prestano molto bene al trading quantitativo.

Una terza tipologia è rappresentata dai cosiddetti robot ibridi: vengono chiamati così perché il bot si limita ad effettuare l'analisi di mercato, mentre gli ordini vengono inseriti in modo manuale dal trader. Se sul mercato si creano delle condizioni particolarmente interessanti, il robot avvisa il trader, che poi deciderà se e come intervenire. In pratica si abbinano le qualità del software per quanto riguarda il monitoraggio e l'analisi del mercato alle capacità ed all'esperienza dell'uomo per le decisioni.

I migliori strumenti gratuiti e a pagamento per il forex

Come detto in precedenza, i bot automatici per il forex trading si possono trovare sia gratuitamente che a pagamento. Questa affermazione potrebbe far pensare che tutti i robot che possono essere utilizzati gratis non abbiano le stesse qualità di quelli a pagamento. In realtà anche tra le risorse gratuite ce ne sono alcune che meritano di essere prese in seria considerazione, anche perché sono messe a disposizione da broker regolamentati, quindi soggetti affidabili.

Parliamo per esempio dei Segnali Operativi di XTB, del Copy Trading di eToro, dell'Artifical Intelligence di Capex e del Mirroring di Ava Trade. Per quanto riguarda i prodotti a pagamento, gli strumenti migliori tra quelli pensati appositamente per il mercato valutario sono: Forex Fury (costa 230 dollari), Hamster Scalping (30 dollari), FX Master Bot (250 dollari), Big Breakout (365 dollari), Forex Robotron (7 dollari al lotto).