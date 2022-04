Muoversi a Roma, alcuni consigli pratici

Roma, la Città Eterna, è uno dei simboli della bellezza italiana nel mondo. Nel momento in cui si progetta di trascorrere qualche giorno in questa stupenda città, bisogna prendere in considerazione svariati aspetti. Uno di questi riguarda i consigli per muoversi. Quali sono le dritte più utili al proposito? Scopriamole assieme!

Muoversi a Roma in bicicletta: ecco cosa sapere

Muoversi a Roma in bicicletta è una buona idea? Assolutamente sì. Essenziale, però, è procedere con buonsenso. Se non si è abituati a pedalare nel traffico, è il caso di evitare. Se, invece, lo si fa da tempo, non ci sono problemi. All’ombra del Colosseo è possibile trovare diversi servizi di bike sharing molto efficienti. L’ultimo arrivato in ordine di tempo è quello con le bici elettriche. Doveroso è sottolineare che, a Roma, non è possibile coprire lunghe distanze in sella alla bicicletta. Se, per esempio, si ha come parametro Milano, è bene ricordare che la situazione è molto diversa. La bicicletta a Roma va benissimo per muoversi in centro. Se ci si deve avventurare fuori da quest’area, è meglio optare per mezzi diversi.

Muoversi a Roma con bus e metropolitana: pro e contro

Quando ci si muove a Roma, tra le varie alternative da prendere in considerazione rientrano il bus e la metropolitana. Nel primo caso, si ha a che fare con oltre quattrocento linee, alcune delle quali notturne. Per quel che concerne la metropolitana, invece, si parla di tre linee. Soprattutto con i bus, si può parlare di una copertura capillare delle principali aree della città. Questo aspetto positivo ha un rovescio della medaglia, ossia il fatto che, a causa del traffico intenso, la puntualità dei mezzi è tutto tranne che garantita.

Spostarsi a Roma con l’auto privata: sì o no?

Nel momento in cui si decide di trascorrere qualche giorno a Roma e ci si chiede come muoversi al meglio in città, è naturale farsi domande in merito alla possibilità di utilizzare l’auto privata. Errore o scelta vantaggiosa? Come ben si sa, la capitale è una delle città più trafficate d’Italia, se non la più trafficata in assoluto. Se si può, è quindi meglio evitare di ricorrere a mezzi privati.

Per fortuna esistono gli NCC. La soluzione del noleggio con conducente è un’idea fantastica per muoversi liberamente. Gli autisti in questione, infatti, hanno la possibilità di passare nelle zone a traffico limitato.

Quando si chiama in causa il loro servizio, si inquadra una soluzione a dir poco flessibile. Dai Rome airport transfers fino all’autista che accompagna da un appuntamento di lavoro all’altro, sono numerose le alternative che si possono prendere in considerazione quando si parla del mondo degli NCC, scelta che permette anche di usufruire di veicoli di grande pregio.

Per le strade di Roma in monopattino

Sono tantissime le persone che si chiedono se scegliere o meno il monopattino per muoversi per le strade di Roma. In città, esistono diversi servizi che permettono di condividere questi mezzi, in particolare i monopattini elettrici. Quando li si nomina, è bene rammentare che vale il medesimo discorso della bicicletta. Il monopattino è un mezzo speciale per tenersi in forma e per ammirare le bellezze della città. Considerarlo vale la pena però per distanze molto brevi. L’ideale, per esempio, è prenderne uno per girare per le aree verdi della capitale (p.e. Villa Borghese). Nei casi in cui la necessità è quella di coprire una distanza lunga, come già accennato sono meglio altre opzioni.

Il fascino di una camminata nella capitale

Camminare per le strade di Roma è impareggiabile. I Fori Imperiali, il Colosseo, il Parco dell’Eur, la zona del Gianicolo: sono diversi i punti di riferimento da considerare quando si parla di camminate nella capitale. Attenzione, però: se si deve andare da un punto all’altro della città per impegni impellenti, i piedi non sono gli alleati migliori. Viste le lunghe distanze, è molto meglio optare per la già citata soluzione del noleggio con conducente.