Si finge addetta Irpef per derubare un'anziana: arrestata a Nichelino per furto aggravato

E' stata arrestata a Nichelino, dagli agenti della Polizia che hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Savona, una donna accusata di aver compiuto una truffa ai danni di un'anziana proprio nella città della Torretta lo scorso febbraio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima era stata avvicinata nel portone di casa da una donna presentatasi come addetta Irpef la quale, dicendo di essere già d’accordo con la figlia dell’anziana, era entrata nell’abitazione derubandola di vari preziosi, di ingente valore.

Le indagini, avviate immediatamente dagli investigatori, hanno consentito di arrivare all’identificazione della presunta autrice del reato e acquisire gravi indizi di colpevolezza, che hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere la misura cautelare.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto vari oggetti preziosi, alcuni dei quali sottratti a Savona tra cui un orologio di marca, nonché altro materiale in ordine al quale sono tutt’ora in corso accertamenti per appurarne l’eventuale illecita provenienza.

L’arrestata, dopo gli atti di rito, è stata condotta in carcere.