“Fai la diffeRAEEnza”: Grugliasco in prima fila nella raccolta differenziata di rifiuti elettrici ed elettronici

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, conosciuti anche come RAEE, se dispersi nell'ambiente o gettati nell'indifferenziato possono essere molto pericolosi per l'ambiente. Al contrario, se smaltiti in modo corretto possono essere riciclati e tornare ad essere una risorsa preziosa per tutti: per questo, la cooperativa sociale Stranaidea di Torino ha lanciato sul territorio di Grugliasco (per la 3° volta, ndr) il progetto RI-RAEE, volto a sensibilizzare la cittadinanza sui vantaggi della loro differenziazione.

La campagna “Fai la diffeRAEEnza”

Il tutto si sta concretizzando con una specifica campagna di raccolta differenziata, accompagnata dal claim “Fai la diffeRAEEnza” coniato dall'agenzia di comunicazione Btrees, portata avanti non solo all'Ecocentro di via Libertà 40 e al mercato del martedì di via Echirolles ma anche in 8 scuole del territorio (Curie-Vittorini, Majorana, La Salle, Salvo D'Acquisto, IC 66 Martiri, Bruno Ciari, Casalegno ed Elsa Morante) e al Campus Universitario di Agraria e Veterinaria di largo Braccini 2: “Operiamo nel settore - dichiara la vice-presidente di Stranaidea Lorena Cugusi – gestendo, tra gli altri, proprio l'Ecocentro di Grugliasco: passo dopo passo abbiamo costruito un vero e proprio centro di raccolta diffuso, promuovendo una cultura del rispetto dell'ambiete soprattutto verso i più giovani”.

Le modalità di raccolta

Per quanto riguarda le modalità di raccolta, nelle scuole, al Campus e al mercato sarà possibile conferire i RAEE piccoli di categoria R4 (piccoli elettrodomestici, informatica ed elettronica di consumo) ed R5 (fonti luminose), mentre all'Ecocentro si potranno portare anche quelli grandi classificati come R1 (apparecchiature refrigeranti), R2 (grandi elettrodomestici bianchi) ed R3 (tv e monitor): “Nel corso del 2021 - spiega la responsabile del progetto Esther Trimboli - abbiamo raccolto 494 kg di materiale, di cui 263 provenienti dalle scuole e 231 dal mercato, su un totale di 117mila 160 kg pervenuti all'Ecocentro da tutta la città”. Per aumentare l'efficacia dell'iniziativa, inoltre, sono state promosse alcune giornate di sensibilizzazione al Campus e verrà messo in circolazione un mezzo elettrico “brandizzato” per lo svuotamento bimestrale dei contenitori”.

Le ricadute positive su Grugliasco

Il progetto ha incontrato anche l'approvazione e la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Grugliasco: “Stranaidea – commenta la direttrice dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Ada Conte – svolge il servizio di gestione del Centro di Raccolta con grande efficienza e professionalità, portando avanti progetti di comunicazione e raccolte anche a carattere straordinario per avvicinare la cittadinanza alla cultura della differenziazione, del recupero e del riciclo e contrastare l'abbandono dei rifiuti. Con questo progetto sarà possibile stimolare ancor di più la sensibilità dei cittadini di Grugliasco e non solo, in quanto il bacino di utenza del mercato e delle scuole è ancora più ampio”.