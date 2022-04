Topi, rifiuti e materassi, il Trincerone è di nuovo una discarica. Lomanto: “Il Comune non abbassi la guardia”

Una discarica a cielo aperto. Aspettando la riqualificazione portata dalla Metro 2, il Trincerone è ancora una volta invaso dai rifiuti. Un problema noto, insoluto nel tempo, mai risolto nonostante cartelli e controlli.

Topi, materassi, siringhe e immondizia

Topi e materassi, siringhe e sacchetti dell’immondizia. Dagli arbusti spunta qualsiasi tipo di rifiuto. Una situazione che non lascia tranquillo Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, che chiede a gran voce al Comune di intervenire per invitare la proprietà privata che dispone dell’area a tenerla pulita. “Sappiamo che il Trincerone rientra nel progetto della metropolitana, ma non si può legarsi a questa cosa che avverrà, e di cui ringraziamo, per trovare una scusa e lasciarlo cosi com’è”.

Lomanto: "Servono interventi urgenti della Polizia"

“Chiediamo come amministrazione territoriale un intervento di polizia e che il sindaco e l’assessore competente dialoghino con il privato, obbligandolo a pulire e a rendere lo spazio degno” prosegue il presidente. “Non va abbassata la guardia solo perché c’è una progettazione importante in corso” conclude Lomanto.