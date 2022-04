A Pasquetta “Dal Balon Mundial alla Champions League”: il calcio per promuovere lavoro, cultura e inclusione

A Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, prende il via “Dal Balon Mundial alla Champions League”.

È la prima iniziativa di “Faccioli per il Sociale”, il progetto sviluppato da Sicurezza e Lavoro e Femminile Juventus Torino asd per promuovere lavoro, cultura, diritti e inclusione attraverso lo sport, con iniziative sociali e culturali presso l’impianto sportivo comunale “Faccioli”, in via Aristide Faccioli 72/A, nella Circoscrizione 2 di Torino.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni Balon Mundial e Artemixia.

Dalle ore 9 alle 18 sono in programma tornei di calcio balilla, partite di calcio a 5 tra bambine, bambini e genitori e karaoke e dj set con Alessio Collano. A pranzo ci sarà una grande grigliata condivisa: ognuno potrà portare il cibo che desidera per cucinarlo nella grande area barbecue dell’impianto sportivo.

Alle ore 15.00 è previsto l’intervento delle autorità e l’inaugurazione della mostra “Balon Mundial Stories” allestita nella Club House del Faccioli fino a martedì 26 aprile 2022, quando nell’impianto arriverà il Trofeo della Champions League femminile, grazie alla collaborazione con Uefa e Figc.

Interverranno: Simone Tosto, consigliere comunale Città di Torino, Luca Rolandi, presidente Circoscrizione 2; Andrea Ranieri, presidente Femminile Juventus Torino asd; Cristian Monno, direttore tecnico Settore Giovanile e referente Faccioli per il sociale; Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro; Rosalba Castelli, associazione Artemixia.

L’esposizione racconta storie di vita, lavoro, speranze e… calcio di 12 calciatori e calciatrici migranti e di un arbitro e un’arbitra taliani, protagonisti del Balon Mundial, la Coppa del Mondo di calcio delle comunità migranti, promossa dall’omonima associazione, che si disputa a Torino dal 2007, coinvolgendo più di 1.000 persone.

“Abbiamo voluto raccogliere in una mostra – spiega il fotografo Simone Li Gregni – le storie di un evento calcistico unico, in grado di valorizzare le culture e il rispetto delle diversità, fuori e dentro il campo da gioco. Per spiegare, attraverso le testimonianze delle donne e degli uomini migranti protagonisti del torneo, come il calcio possa essere anche un formidabile strumento nella lotta alle discriminazioni e nel favorire l’inclusione di tutte e tutti”.

“Da sempre utilizziamo il canale dell’arte per incidere in modo profondo sulla cultura della discriminazione – spiega Rosalba Castelli di Artemixia – e ci occupiamo di prevenzione della violenza di genere attraverso progetti artistici e sociali, come Rosso Indelebile, che si pone l’obiettivo di provare a destrutturare gli stereotipi di genere attraverso arte, musica, performance e video-art e la messa in campo di azioni di sensibilizzazione e partecipazione. Il mondo del calcio rappresenta lo sport con il maggior pregiudizio di genere e per questo motivo siamo al Faccioli, a inaugurare questa mostra che parla di sport e inclusione, attraverso immagini e storie che raccontano sforzi, fatiche e percorsi difficili, segnati da tackles che miravano a sottrarre l’identità più che il pallone”.

L’allestimento, realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo, è composto da 14 pannelli che raccolgono le interviste di Silvia Muletti, le storie di Gaia Rayneri, le fotografie di Simone Li Gregni, le grafiche di Anna D’Urbano e il podcast scaricabile tramite qr code di Radio Beckwith. Comunicazione a cura di Silvia Gai, coordinamento di Tommaso Pozzato.

La mostra “Balon Mundial Stories”, a ingresso gratuito, si chiuderà martedì 26 aprile 2022 con la prestigiosa tappa del Trophy Tour di Uefa e Figc, che prevede l’esposizione dalle ore 18.00 alle 22.00 presso l’impianto Faccioli del Trofeo della Uefa Women’s Champions League, che sarà poi assegnato alla finale del 21 maggio 2022 allo Juventus Stadium di Torino.

Per l’occasione, “Faccioli per il Sociale” organizzerà un altro momento conviviale con intrattenimento musicale e un incontro pubblico, alle ore 19.30, per celebrare gli oltre 40 anni di attività della Femminile Juventus Torino asd e presentare le future iniziative della società, tra cui un progetto con la Disney. All’evento parteciperà l’assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta.