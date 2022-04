Settimo Torinese "accoglie" una piccola rivoluzione: da oggi apre una nuova edicola in via Cascina Nuova

C'era anche la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, all'inaugurazione della nuova edicola che porta in città una forma di "controrivoluzione", proprio negli anni in cui la carta sembra battere in ritirata, anche quando si parla di informazione.



Succede in via Cascina Nuova, all'angolo con corso Piemonte. E il "motore" di tutto + la signora Anna, che ha deciso di avviare questa avventura quasi anacronistica, ma con un'energia che lascia intravvedere il successo a portata di mano. E da oggi l'attività ha aperto i battenti.



"Avviare una nuova attività è sempre qualcosa di complesso, non semplice, ma importantissimo per questo quartiere - ha detto la sindaca -. Qui poi è un punto di riferimento anche per la sua vicinanza con le scuole. Un anno fa abbiamo cambiato la delibera per le edicole e quindi volendo, crescendo, ci si potrà estendere: dalla vendita di caffè a qualche snack e merendina. Il commercio è sempre un presidio per la cittadinanza".