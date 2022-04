Il mondo del giornalismo e della cultura piange Lorenzo Mondo

Il mondo della cultura e quello del giornalismo piangono la scomparsa di un grande. E' morto all'ospedale Molinette, dove era ricoverato da diverse settimane, Lorenzo Mondo, giornalista, scrittore e critico letterario: aveva 91 anni.

Vicedirettore de La Stampa, di cui è stato anche responsabile delle pagine culturali e dell'inserto Tuttolibri, ha scritto saggi e romanzi. Grande studioso di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, di cui scoprì l'inedito Taccuino 1942-43 e di cui ha curato con Italo Calvino la prima edizione dell'epistolario Lettere 1924-1950.

Mondo vinse nel 2006 il Premio Grinzane Cavour per la saggistica con Quell'antico ragazzo: vita di Cesare Pavese.

Anche la politica piange la sua scomparsa: "La possibilità di conoscere la nostra storia, la nostra cultura, la dobbiamo a persone che hanno dedicato la loro vita a raccontarle, interpretarle e a rendere questi patrimoni accessibili agli altri. Non ho avuto l'onore di conoscere Lorenzo Mondo di persona, ma so quanto prezioso sia stato il suo lavoro per la nostra regione e per il nostro Paese". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, lo ha ricordato con parole di grande affetto. "È con profonda stima che desidero portare alla sua famiglia, a sua moglie e ai suoi figli Alessandro e Monica, l'abbraccio di questa terra. Con la speranza di restituire loro un po' dell'affetto e della cura che attraverso il tratto creativo e attento della sua penna ha saputo donare al nostro Piemonte".

"Addio a Lorenzo Mondo, scrittore e giornalista, uno dei critici letterari più significativi del Novecento, originale interprete di quella letteratura nata in Piemonte e resa celebre in tutto il mondo". Così, su Twitter, lo ha ricordato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.