Incidente Valle di Susa, operata al Cto la ragazza rimasta gravemente ferita

È ancora intubata e in prognosi riservata la ragazza di 20 anni di San Didero rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale nella notte di Pasqua sulla statale 25 a Bruzolo, in Val di Susa, in cui sono morte due persone.

Delicata operazione al Cto

La giovane è stata trasferita dall'ospedale di Rivoli al Cto ed è stata operata per un trauma addominale. La giovane ha anche una frattura del radio, per la quale verrà operata successivamente, e una frattura al piede.

A quanto si apprende da fonti ospedaliere, a breve i medici del Cto proveranno a svegliarla.