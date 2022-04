Tragedia in via Madonna delle Rose: travolto e ucciso da un furgone

Tragedia verso l'ora di pranzo oggi, martedì 19 aprile, in via Madonna delle Rose: un anziano è morto, dopo essere stato investito da un furgone che stava manovrando in prossimità di un supermercato. Il primo a dare l'allarme è stato proprio il conducente del camion.

Inutili tutti i soccorsi, per l'85enne non vi è stato nulla da fare: sul posto la Polizia Municipale adesso è impegnata nei rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente costato la vita al pedone.