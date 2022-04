"Grama Tera", il nuovo disco di Poli e Avataneo si presenta al Lambic

Ballate criminali, canti di lavoro e fenomeni atmosferici. Ecco i temi presenti nel nuovo disco del multistrumentista Umberto Poli (Gospel Book Revisited, Lastanzadigreta) e del cantautore Ricky Avataneo, dal titolo “Grama Tera”: il crimine e la violenza (briganti, spettri, mariti gelosi, mogli avvelenatrici, uomini massacrati), il mondo del lavoro (operai, contadini, filatrici, raccoglitori stagionali) e il clima, considerato nelle sue accezioni più estreme (grandine, alluvioni). Temi, questi, che spesso si incrociano, si fondono tra loro: dal sudore misto a rivoli di sangue nelle saline di Les Aigues Mortes al ghiaccio che si abbatte implacabile sulle vigne e sull’operato dei contadini. La presentazione ufficiale, e il concerto di lancio, è in programma mercoledì 20 aprile alle 21,15 al Lambic, sempre di più un punto di riferimento e una vetrina per la musica d'autore sotto la Mole. Lo stesso giorno “Grama Tera” esce anche in cd e in digitale.