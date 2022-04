Iren, accordo sulle nomine: Dal Fabbro nuovo presidente [VIDEO]

C'è l'accordo per i nuovi vertici di Iren, in vista dell'assemblea che si terrà il 21 giugno . Ad annunciarlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , a margine del Congresso Nazionale Fim Cisl al Lingotto.

"Il patto di sindacato che coinvolge anche Genova e Reggio Emilia ha trovato piena sintonia attorno ai nomi che coinvolgono Giovanni Armani come amministratore delegato, mentre il vicepresidente vede la conferma di Moris Ferretti". La novità rappresenta Luca Dal Fabbro, in qualità di presidente. "Persona che ricopriva posizione di vertice e ha grandissima esperienza nel settore energetica dopo essere stato in Snam, Terna ed Enel Energia. Queste persone si metteranno al servizio di Iren lavorando nell'interesse dell'azienda, dei territori e del servizio alla collettività".