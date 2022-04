Martinetti (M5S): “Al lavoro per rendere operativa la legge regionale sull’oro verde del Piemonte”

"Il Piemonte grazie alla nostra legge è all’avanguardia per sostenere la filiera produttiva della Canapa agroindustriale. Dopo un lungo lavoro in Consiglio regionale siamo riusciti a superare le reticenze ideologiche arrivando all’approvazione della legge regionale mirata alla rinascita di una coltivazione storica per il nostro territorio (pensiamo ad esempio a Carmagnolese, Canavese e Roero)". Lo spiega Ivano Martinetti del Movimento 5 Stelle.

"La legge è in vigore dal maggio scorso, ma manca ancora il regolamento della Giunta per renderla pienamente operativa. Anche per questo, nel corso della discussione sul bilancio di previsione, stiamo sostenendo la necessità di intervenire subito con la redazione del regolamento e la previsione di risorse certe sul prossimo triennio. Vogliamo continuare a sostenere la coltivazione della Canapa che presenta svariati impieghi (edilizia, cosmetica, biomedica, agroalimentare) ed evidenti ricadute positive sull’ambiente a causa delle ridotte necessità di acqua e maggiore assorbimento di Co2 rispetto ad altre coltivazioni".