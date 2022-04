Montaruli (FDI): "Ministro Orlando oggi a Torino dia risposte su Stellantis"

"Oggi a Torino arriverà il ministro del lavoro Orlando, mi auguro che abbia delle indicazioni precise su come il Governo vuole muoversi nei confronti di Stellantis a favore di questa città" così scrive in una nota stampa il deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "L'impegno generale nei confronti dell'automotive, pur necessario, non è sufficiente per le esigenze della città torinese. Il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo stanno già facendo un grande lavoro di concertazione nei confronti dell'azienda, manca il Governo. Il silenzio del Governo, ancora di più oggi con la presenza del ministro Orlando sarebbe davvero incomprensibile"