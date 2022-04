Dal 1° maggio torna l'appuntamento con il Cit Mercà di Collegno

Domenica 1° maggio e ogni prima domenica del mese torna il Cit Mercà, il mercatino dell’usato di Collegno. Con una veste rinnovata, sarà infatti l'Associazione straMERCATINO, individuata dal Comune, il soggetto attuatore per la realizzazione del mercatino periodico tematico.



Così dal 1° maggio tornano le bancarelle lungo il Viale XXIV Maggio. A partecipare all’esposizione saranno gli “hobbisti”, quindi gli operatori non professionali, sensibili ai temi del riuso, del non spreco e della creatività. Chiunque può partecipare a questa iniziativa, non serve essere in possesso di Partita Iva per diventare titolari di una bancarella.



"Il Cit Mercà è già entrato nel cuore dei collegnesi» hanno detto il sindaco Francesco Casciano e l’assessore al Commercio Enrico Manfredi. "La nuova collaborazione con straMERCATINO lo impreziosisce e rende quest’appuntamento di forte richiamo anche per le città vicine".



Chi ha cose che non usa più, ha bisogno di una nuova entrata nella propria economia famigliare o chiunque abbia estro creativo e manualità capace e originale e ami l’ambiente, può partecipare al "Cit Mercà". È sufficiente richiedere il libretto per la vendita occasionale presso l'ufficio Commercio del proprio comune di residenza e l’avventura può avere inizio.



Vendere ciò che non si usa più crea un circolo virtuoso per tutti e regala un'opportunità alternativa di acquisto a chi non può o non vuole acquistare il "nuovo”; inoltre tutto ciò viene tolto dalle discariche non produce CO2 e alimenta risparmio per la comunità e qualità della vita.



Per maggiori info contatta lo 0117630850, oppure il 3332282260 (anche Whatsapp).