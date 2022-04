Settimo Torinese, un murales dei ragazzi del centro diurno per accompagnare l'attività dei volontari della Sogit

C'è un murales tutto nuovo, a Settimo Torinese: è quello realizzato dai ragazzi del centro diurno Jolly di Volpiano e "donato" alla sezione settimese della Sogit.



La sezione di Settimo di Sogit è nata nel 2013, ha sede in via Vittime delle Foibe 3 (011-2074029) e svolge attività di soccorso sanitario convenzionato con il 118. Ma effettua anche trasporto disabili, socio assistenziale e sanitario, mettendo a disposizione anche un nucleo di protezione civile con tanto di mezzi nautici. Attualmente sono 56 i volontari iscritti all'associazione: l'ente è attivo 7 giorni su 7, spesso anche con turni festivi e notturni.



"Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato a settembre con i centri diurni Jolly e Oasi e la cooperativa il Margine - Federico Villata, di Sogit -: il murales realizzato dai ragazzi del centro Jolly viene donato alla Sogit, che ricambierà con un dono per i ragazzi". Proprio Sogit, infatti, effettua il servizio trasporto disabili per le persone che frequentano i due centri diurni e la cooperativa. E ai ragazzi ha regalato un gazebo che può ospitare le loro attività all'aperto.



"Il murales rappresenta la Sogit - dice Laura Balma, della cooperativa Il Margine -: è un regalo per celebrare una collaborazione che ci dà tanta soddisfazione, grazie a persone con cui ci troviamo davvero bene".



"Con questo gesto vogliamo collegare ulteriormente le attività che si svolgono all'interno del centro con l'esterno - aggiunge Barbara Fantino, di Unione Net -. Vogliamo farci conoscere e continuare a lavorare insieme alle persone con disabilità".