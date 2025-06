Fondazione Aief inaugura due nuovi progetti per l’invecchiamento attivo al Punto 13 di Via Farinelli

Mirafiori è il quartiere di Torino con il più alto numero di residenti anziani. Per rispondere concretamente ai bisogni della comunità locale, Fondazione Aief, nota in quartiere per l’azione di riqualificazione urbana e rigenerazione sociale del Punto 13 di Via Farinelli, ha inaugurato, alla presenza delle istituzioni e di numerose realtà di quartiere, due nuovi progetti dedicati alla promozione dell’invecchiamento attivo.

Il nuovo Centro Diurno Aggregativo Aief è rivolto ad anziani autosufficienti che iniziano a mostrare difficoltà nelle abilità quotidiane e prime perdite della memoria. Rappresenta un’alternativa all’assistenza domiciliare o residenziale, coordinata da personale qualificato, pensata per offrire una giornata ricca di stimoli, relazioni e con una programmazione di attività come laboratori creativi e ludo-didattici, incontri culturali e momenti di condivisione. Il percorso proposto, con frequenza di due, tre o cinque giorni alla settimana, pranzo incluso, aiuta a prevenire l’isolamento, l’apatia e il decadimento della memoria, favorendo benessere e socialità. L’accesso è limitato e, grazie al sostegno della Fondazione, il servizio è erogato dalla Be Am Impresa Sociale a tariffa agevolata.

Aief ha scelto di riqualificare un altro negozio del Punto 13 di via Farinelli per dare vita a un nuovo Circolo di Quartiere: uno spazio anziani che dal prossimo settembre promuoverà l’aggregazione, la socialità e la partecipazione attiva alla vita di comunità. I Soci prenderanno parte a un ricco programma di attività: laboratori creativi, corsi, giochi, presentazioni di libri, eventi e visite culturali sul territorio. Ogni iniziativa è pensata, in stretta collaborazione con altre associazioni del territorio, per stimolare la mente, favorire le relazioni e contrastare l’isolamento.

“Con questi due nuovi progetti proviamo a offrire risposte concrete a due grandi temi del nostro tempo: l’invecchiamento e la solitudine - dichiara Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione Aief - Il Centro Diurno Aggregativo rappresenta un'alternativa concreta all’assistenza residenziale o domiciliare: uno strumento prezioso per garantire a una persona anziana una quotidianità attiva, ricca di relazioni, attività stimolanti e supporto di personale qualificato all’interno di un gruppo, con l’obiettivo di preservare le abilità quotidiane e la socialità. Il Circolo di Quartiere, invece, rappresenta un nuovo spazio anziani di comunità, di cui Mirafiori Sud ha fortemente bisogno. Due progetti pensati per promuovere una comunità più coesa e inclusiva. Costruire sostegni alle fragilità, trasversalmente a tutte le età: è un impegno che sentiamo forte e che intendiamo portare avanti con dedizione e responsabilità.”

In queste settimane al Punto 13 di Via Farinelli, come nell’altra sede della Fondazione al Castello di Lucento, è in corso la terza edizione di AmMira, il Festival dell’educazione civica di Aief. L’avvio di questi due nuovi progetti si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana e sociale della Fondazione AIEF, sostenuto dalla Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e da altri partner privati del territorio.

Per tutte le informazioni relative ai progetti e per contattare il Centro Diurno o il Circolo: 3273703877 ; centroaiefmirafiori@gmail.com.