Riapre a Torino il consolato onorario del Belgio

Dopo un anno di chiusura è stato ufficialmente riaperto il consolato onorario del Regno del Belgio a Torino, con una cerimonia tenutasi ieri sera nel Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, a Palazzo Carignano.

Il nuovo console onorario, Giovanni Vittorio Giunipero di Corteranzo, ha accolto l'ambasciatore del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, e numerosi ospiti istituzionali tra cui Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte.

La serata ha ospitato un panel dal titolo "Mobilità Sostenibile: Il Futuro Verde Cresce in Piemonte", con la partecipazione di Syensqo, multinazionale belga della chimica avanzata, attiva in Piemonte con un importante sito produttivo a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria.