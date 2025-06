Le Polizie locali d'Europa a Torino con il progetto Pactesur 2

Le Polizie Locali d’Europa si incontrano a Torino, per una tre giorni, partita ieri e che terminerà domani, giovedì 5 giugno, organizzata dalla Città di Torino e Anci Piemonte all’International Training Centre ILO.

Si tratta dell’evento conclusivo del progetto europeo Pactesur 2 (Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas), che si propone di fare il punto sugli strumenti di sicurezza urbana, attraverso l’incontro e lo scambio di esperienze tra diverse realtà europee.

Dalla gestione dei grandi eventi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per la sicurezza urbana, sono numerosi i temi che vengono approfonditi dagli appartenenti alle polizie locali italiane ed europee che partecipano agli incontri al campus delle Nazioni Unite.

Il progetto, cui la Città di Torino e la sua Polizia Locale partecipano dal 2018, si muove dall’assunto che la condivisione di idee e buone pratiche attraverso le accademie di polizia sia uno degli strumenti migliori per incrementare le competenze e le conoscenze delle forze di polizia cittadine.

“Questa tre giorni offre un’opportunità di scambio e formazione davvero importante – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Marco Porcedda – Se diversi sono i paesi e i relativi quadri normativi di riferimento, molto simili sono invece le dinamiche che gli uomini e le donne della Polizia Locale si trovano ad affrontare ogni giorno in tante città d’Europa.

La Città di Torino sta lavorando come capo progetto ad una ulteriore fase del Progetto Pactesur per una accademia europea di Polizia Locale, per far sì che sempre più queste dinamiche possano essere gestite in maniera omogenea almeno dal punto di vista della formazione operativa.

L’apertura alla dimensione internazionale, sottolineata dalla sede che ospita questa sessione conclusiva, il campus ITCILO, che ringraziamo, è fondamentale per affrontare le sfide del futuro insieme a chi come noi crede nella cooperazione tra paesi europei, anche come partner del network EFUS - European Forum for Urban Security, in cui Torino è candidata per la vicepresidenza”.

L’Academy di Torino segue gli eventi che si sono svolti in altre città che aderiscono a Pactesur2 ovvero Liegi (11 - 15 luglio 2024), Madrid (12 - 24 novembre 2024), Nizza (24 - 25 febbraio 2025) e l’obiettivo dei lavori è quello di restituire suggerimenti mirati alle città ma anche alla Commissione Europea per rafforzare la cooperazione pubblico-privato in materia di tutela dei luoghi pubblici.

Il progetto Pactesur 2 è basato su quattro pilastri: formazione specializzata, sensibilizzazione di politica e cittadinanza, miglioramento della cooperazione pubblico-privato. Si pone come obiettivi il miglioramento della protezione degli spazi pubblici potenziando lo sviluppo e l’attuazione di buone pratiche a livello locale; il rafforzamento della cooperazione pubblico-privato nel campo della sicurezza; la sensibilizzazione delle autorità pubbliche europee, degli attori privati delle città e i loro cittadini sulla necessità di migliorare la protezione degli spazi pubblici lavorando insieme.

Partner del progetto, oltre alla Città di Torino sono le municipalità di Nizza, Madrid, Riga, Liegi, Anci Piemonte ed EFUS - European Forum for Urban Security, network di oltre duecento città europee. All’Academy di Torino sono presenti numerose delegazioni da tutta Europa: Vilnius, Malaga, Generalitat de Catalunya, Xabia, Atene, Edimburgo, Essen, Danzica, Leeds, Lisbona, Londra, Madrid, Monaco oltre ai rappresentanti di altre polizie locali Italiane. Il programma prevede lezioni unitarie e sessioni tematiche.

La giornata di ieri è stata dedicata a due lezioni teoriche, una sui “Protocolli operativi relativi al TSO” e una sulle “Tecniche di deflazione dei conflitti”, mentre il pomeriggio sarà dedicato ad un focus sulla gestione dei conflitti e sull’uso delle body-cam per la sicurezza urbana.

Nel programma di oggi si discute di “Eu-Polnet in azione: presentazione delle priorità tematiche da parte delle polizie locali” con l’assessore Marco Porcedda, il vicepresidente Anci con delega alla Polizia Locale Massimo Stilo, il Consigliere speciale della Città di Nizza Jean-François Ona e la Senior programme manager EFUS Marta Pellon Brussosa.

Seguono i tavoli tematici paralleli su “Gestione di grandi eventi”, “Sicurezza urbana di notte”, “Violenza di genere”, “Sport e sicurezza in città”, “Prevenzione della devianza giovanile”, “Tecniche di deflazione dei conflitti”, “Crimini d’odio”, “Rapporto con le comunità minoritarie”, “Tecnologie e IA: opportunità e minacce”, “Tecnologia – Gaming/IA per la formazione della polizia”, con tutor ed esperti che faciliteranno il dibattito per condividere esperienze e far emergere bisogni formativi per l’istituzione dell’Academy Eu-Polnet.

Nel pomeriggio sono previsti i lavori in gruppo di “Accademia operativa in realtà virtuale” riguardanti il “Protocollo d'intervento di emergenza” (presentato dalla Città di Nizza) e il “Protocollo di intervento contro la violenza di genere” (presentato dalla Città di Torino) e una sessione di conoscenza degli strumenti EFUS/Eu-Polnet.

“Sono sempre più numerosi i contesti e le situazioni in cui, come Polizia Locale, ci troviamo ad operare – spiega il comandante Roberto Mangiardi - e un’opportunità di scambio come questa, che ci permette di confrontarci e lavorare a protocolli operativi insieme ad altre realtà europee, è sicuramente preziosa. Oggi analizzare i contesti in cui operiamo è fondamentale per agire in modo efficace e affrontare i rischi con consapevolezza. La Polizia Locale è organizzata in corpi e questo vuol dire che i suoi membri devono saper fare squadra gli uni con gli altri, al fine di lavorare nelle migliori condizioni e offrire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente”.

Domani la giornata conclusiva sarà incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nelle politiche urbane.

Dopo le introduzioni su “A.I. etica per la P.A.” da parte dell’assessora all’Innovazione della Città Chiara Foglietta e “A.l. per i Comuni”, del vicepresidente Anci Piemonte e responsabile Innovazione e Smart city Michele Pianetta, i lavori saranno dedicati a come usare le nuove tecnologie in modo etico e su come possano essere d’aiuto nel contrastare fenomeni come i reati on line e la violenza di genere.

“L'uso dell'intelligenza artificiale etica per la protezione on-line dei minori e per il contrasto alla violenza di genere: quale futuro?” sarà argomento del panel moderato dal Comandante della Polizia Locale Roberto Mangiardi, che vedrà come relatori Cesare Parodi, procuratore aggiunto della Procura di Torino e Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Carlo Introvigne, procuratore aggiunto della Procura dei minori, Anna Ronfani, vicepresidente associazione Telefono Rosa, Marisa Marraffino, consulente di Terre des Hommes sui reati digitali, Guido Boella, vicerettore dell'Università degli Studi di Torino con delega all’A.I. e Mahsa Kayyal, ricercatrice dell’Università di Amburgo specializzata nei diritti dei bambini in ambito digitale.