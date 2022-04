Viale Boiardo, Tabasso (Torino Bellissima): "Auto che passano a velocità eccessiva, occorrono dissuasori"

Viale Boiardo è l’ingresso del Giardino Roccioso, zona di passaggio di diversi pedoni e ciclisti, ma è spesso percorso dai veicoli che corrono un po' troppo.

“Sarebbe ottimo installare dissuasori o arredi urbani per costringere gli automobilisti a mantenere una velocità adeguata” spiega il consigliere Matteo Tabasso (Torino Bellissima) in un’interpellanza presentata ieri sera al Consiglio. Un’area che in realtà come previsto dal regolamento comunale dovrebbe essere pedonalizzata.

Tuttavia obiettivo dell’interpellanza è chiedere che si mantenga il passaggio dei mezzi.

“Le auto che transitano garantiscono un po' di controllo passivo, ma mi piacerebbe venisse limitata la velocità non con dossi, ma con arredi che costringano i veicoli a viaggiare più piano” ha specificato Tabasso.