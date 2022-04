Al via il bando per partecipare al premio di drammaturgia “Play with food 2022”

Nasce una nuova collaborazione unisce tre festival teatrali in un’iniziativa a sostegno della scrittura per il teatro: Play with Food festival, Torino Fringe festival e Strabismi Festival indicono un premio in denaro destinato a drammaturghe e drammaturghi.

Il premio costituisce la terza tappa di un percorso pluriennale che prevede diverse azioni concrete finalizzate al sostegno e alla promozione della scrittura per il teatro e della creatività emergente, cominciato nel 2019 per iniziativa di Play with Food e proseguito nel biennio 2020 - 2021 insieme a Torino Fringe e Crack Rivista .

Possono essere candidati testi teatrali (inediti e mai rappresentati) che affrontano creativamente il tema del cibo. L’autrice/autore del testo vincitore riceverà un premio in denaro pari a 1500 euro.

Attraverso una nuova call, prevista a ottobre 2022, verrà poi selezionata una Compagnia che si farà carico della messinscena del testo vincitore. Lo spettacolo risultante verrà co-programmato nelle edizioni 2023 del Torino Fringe Festival, di Play with Food Festival e di Strabismi Festival.

Il bando e il regolamento per partecipare sono disponibili a questo link: www.playwithfood.it/premio-di-drammaturgia-play-with-food-2022/

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 24.00 di martedì 31 maggio 2022.

È possibile chiedere informazioni scrivendo alla mail chiedi@playwithfood.it e indicando in oggetto INFORMAZIONI PREMIO DRAMMATURGIA PLAY WITH FOOD 2022.