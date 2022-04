Turismo, dopo il boom di Pasqua Torino e il Piemonte puntano al milione: "Ma attenzione al vuoto dopo gli eventi"

Non solo Pasqua, con i ponti (in arrivo) tra 25 aprile e 1 maggio, il Piemonte punta a centrare il traguardo del milione di turisti. Lo dice l'ultima indagine di CNA Turismo e commercio, in vista della seconda edizione di "È vento di turismo", organizzato da Antonio Chiarenza in collaborazione con CNA Torino.

Periodi brevi, ma Caselle decolla (anche sul 2019)

La tendenza, in città ma anche nei luoghi legati a laghi e montagne, è di un pernottamento per uno o due notti. Vince ancora l'hotel, seguito a breve distanza dal b&b. Dei quasi 400mila turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive, oltre centomila saranno stranieri. L'aeroporto di Torino Caselle ha visto passare circa 100mila passeggeri solo bella settimana di Pasqua, con un incremento del 25% sul 2019, anno ore Covid.

"I dati dicono che l'affluenza sarà costante per tutto il mese, ma non si tratta solo di alberghi - dice Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino -: c'è tutto un mondo più ampio che lavora tutto attorno".

"La notte del sabato di Pasqua ha portato al 96% del riempimento delle camere - aggiunge Bolatto -, ma il dato più rilevante è che il prezzo medio è stato di 135 euro a notte. Una cifra incredibile, che supera di almeno una volta e mezza gli 80 euro solitamente pagati dai turisti. E anche il giorno di venerdì è andato molto bene: 86% e 118 euro".

Attenzione al "vuoto" dopo gli eventi

Ma "da giugno in avanti non ci saranno altri appuntamenti, almeno fino all'autunno - ammonisce il segretario camerale - ecco perché con il sistema alberghiero stiamo cercando di lavorare per dare vita a un sistema di esperienze e di visite che siano uniche e non standard. Qualcosa di esclusivo. Per questo motivo stiamo lavorando a un kit di esperienze uniche, dalle degustazioni alle visite ai musei, fino ad attività più uniche come assistere al restauro delle vetture al museo dell'Auto".

Il turismo è una sfida per tutti

"Siamo finalmente ritornati a una quasi normalità - aggiunge Filippo Provenzano, segretario di CNA Torino - e lo si vede anche nelle piccole cose. Ma il turismo è una questione di tutti: se vogliamo questa sfida come sistema, possiamo ripartire con più vigore anche su altri temi. Ci sono vampate in periodi importanti, ma bisogna prolungare le presenze anche negli altri periodi dell'anno".

"Il turismo esperienziale è senza dubbio nelle corde del nostro sistema - prosegue Provenzano -: noi non siamo solo ottimisti, ma siamo fiduciosi. Perché ci sono dati ed evidenze statistiche che rassicurano e motivano".

L'appuntamento con il Congresso è fissato per il 9 maggio in via Millio 26: un'occasione per riunire attorno allo stesso tavolo istituzioni e addetti ai lavori di un settore che - a fine 2021 - conta 15.624 imprese in tutta la regione. Un comparto che, secondo fonti Camera di Commercio, accusa un certo calo per quanto riguarda soprattutto i bar, ma anche i servizi di somministrazione e di alloggio in generale. In crescita invece i ristoranti (+1,6%) e soprattutto i take away (+3%).