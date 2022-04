Covid, Frediani (M4O): "Dubbi sull'incarico affidato da Cirio a Pietro Presti"

La scelta di affidare un incarico a Pietro Presti come professionalità esterna con incarico di natura fiduciaria non presenta profili di illegittimità: questo ha riferito la Giunta in risposta a un’interpellanza presentata oggi in aula dalla consigliera regionale Francesca Frediani del Movimento 4 Ottobre. "Ma non era su questo aspetto che nutrivamo dubbi", ha spiegato lei, "quanto piuttosto sull’inopportunità della nomina".

"Infatti", ha aggiunto Frediani, "al di là delle perplessità rispetto alla scelta di affidare il 'supporto strategico per il potenziamento della gestione della campagna vaccinale del Piemonte e delle azioni di contenimento e contrasto del COVID 19' a una figura con un profilo prettamente manageriale e non sanitario, le risposte ottenute oggi non hanno cancellato i dubbi rispetto all’opportunità di affidare il compito di 'attuazione progetti e attività di attività di rilevante importanza strategica nell’ambito del PNRR e del sistema sanitario regionale' a una persona che ricopre diverse cariche in numerosi enti e fondazioni attivi sul territorio regionale. Ci troviamo pertanto di fronte ad un tema di opportunità e proprio in riferimento alla parte di contratto riferita ai progetti e ai fondi legati al PNRR, che pare sfuggire completamente alla Giunta e agli uffici dell’Assessorato che hanno effettuato la valutazione ex ante'".