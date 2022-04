Mauro Fava lascia la Lega e abbraccia Forza Italia: “Qui si è sempre ascoltato il territorio” [VIDEO]

Fuga verso Forza Italia. E’ con questa definizione che Roberto Rosso, coordinatore provinciale del partito fondato da Silvio Berlusconi ha voluto celebrare l’acquisto di Mauro Fava, consigliere regionale che ha ufficializzato il suo passaggio dalla Lega a Forza Italia.

Il destino del nuovo ospedale del Canavese alla base dell'addio

Un cambio di casacca che consente al consigliere del Canavese di rimanere comunque all’interno della maggioranza e motivato con una serie di screzi con la direzione e i consiglieri del Carroccio, che sono andati via via acuendosi a causa della collocazione del nuovo ospedale del Canavese. Le dichiarazioni dei colleghi pro Ribes non sono piaciute a Fava: “La scelta deve essere fatta bene, vengono impegnati soldi pubblici. Mi batterò perché venga scelta la soluzione migliore, quella indicata dallo studio di Ires”.

Fava: "Il territorio viene prima del partito"

“Forza Italia rispecchia le mie caratteristiche, dove il territorio viene prima del partito. Ha mantenuto il dialogo con i territori, ritengo che la Lega l’abbia persa da tempo. Lavorare sui territori vuol dire condividere le opinione di chi non la pensa come te. I soldi pubblici devono essere spesi nel miglior modo e non hanno un colore politico” ha spiegato Fava.

Felice il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paolo Ruzzola: “Sono contento, è un amico che si aggiunge al nostro gruppo. Ho avuto modo di conoscerlo: è una persona eccellente che rientra nei valori che Forza Italia vuole portare avanti. Un uomo del territorio. Siamo tornati a essere attrattivi”.

Zangrillo: "Per noi la politica è al servizio dei cittadini"

A celebrare il neo ingresso, anche Paolo Zangrillo, coordinatore regionale del partito: “Per noi è una giornata importante. Si rinforza il nostro gruppo, la nostra squadra: l’ingresso di Mauro mi dà molta soddisfazione. Fava ha dimostrato di essere una persona che interpreta quello che Forza Italia pensa della politica, il servizio ai cittadini”.

“Noi non soltanto ci sentiamo forza di governo, quella è la nostra ambizione. Si fa politica per cercare di rispondere alle esigenze dei cittadini e lo si può fare solo al Governo” ha concluso Zangrillo.

“Questa è una fuga verso Forza Italia, abbiamo tenuto duro in un momento di oggettiva difficoltà e stiamo rilanciando il partito. Quando abbiamo incontrato Mauro, non abbiamo parlato di posti, ma dato la nostra garanzia di voler ascoltare i problemi del territorio” è il commento di Roberto Rosso, coordinatore provinciale.