Torino celebra un primato europeo: in corso Unione Sovietica la prima stazione di servizio elettrica per veicoli commerciali

Torino ha la sua prima stazione di servizio per veicoli commerciali elettrici. In piena transizione ecologica e con il mondo dell'automotive che si spinge oltre le colonne d'Ercole dei motori a combustione, quella che si trova in fondo a corso Unione Sovietica (al civico 612, poco prima della tangenziale) rappresenta una vera - piccola - rivoluzione, sotto le insegne di "Mea green".



Un progetto che ormai bolliva in pentola da qualche mese e che vede nel ruolo di protagonista Maria Guglielmino, rappresentante legale dell'azienda. "Questa apertura è motivo di vanto non solo per la mia azienda, ma anche per l’intera Regione Piemonte, la Città di Torino e tutti gli Autotrasportatori che operano in Torino e paesi vicini - ha detto -. Questo progetto è riuscito nell’intento di costruire ed incrociare azioni diverse, attorno ad un medesimo scopo: accompagnare gli utenti alla transizione ecologica".



La stazione, grazie a 10 colonnine da 7,5 kw alimentate da Iren, potrà garantire un pieno, anche notturno con rimessaggio custodito. E il fatto che si rivolga ai veicoli commerciali non è un caso, visto che la stessa esperienza professionale di Maria Guglielmino arriva da quel comparto. "La mia attenzione sin da subito si è rivolta ai colleghi autotrasportatori, e questo ha fatto si che potessi ottenere il primato Europeo, in quanto prima soluzione realizzata, dedicata esclusivamente al settore dei trasporti. L’obiettivo finale è quello di rendere la ricarica dei veicoli elettrici come il riempimento del serbatoio di un veicolo convenzionale".