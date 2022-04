25 aprile, tutti gli appuntamenti: tra attività, musei aperti e iniziative per celebrare la Liberazione

Torino si prepara a festeggiare la Liberazione e lo fa attraverso diversi eventi culturali e sociali. Ma il ponte del 25 aprile sarà anche un'occasione per visitare musei e castelli, assistere a concerti e giocare all'aria aperta.

Ecco allora gli appuntamenti imperdibili.

INIZIATIVE ANPI E COMUNE DI TORINO

FIACCOLATA

Sabato 24 aprile ore 20

Dopo due anni di stop per la pandemia, il 24 aprile a Torino torna la tradizionale fiaccolata per la festa della Liberazione organizzata dall'Anpi e dalla Città. L'appuntamento in piazza Arbarello, da dove si partirà in direzione piazza Castello. Qui alle 20.30 è prevista un'orazione di Bruno Segre, ex detenuto politico e partigiano di "Giustizia e Libertà".

Info: piazza Arbarello, http://www.comune.torino.it/nh/pdf/opuscolo25aprile2022.pdf

BICICLETTATA PARTIGIANA

Lunedì 25 aprile ore 15.30

Sul fronte della mobilitazione per il 25 Aprile, l' Associazione dei Sardi in Torino "Antonio Gramsci" organizza la Biciclettata Partigiana. La partenza è fissata dalla sede di via Musinè, per deporre i fiori sulle lapidi dei partigiani sardi caduti.

Info: via Musinè, http://www.comune.torino.it/nh/pdf/opuscolo25aprile2022.pdf

CONCERTI ED EVENTI

MESSER TULIPANO

Lunedì 25 aprile

Il 25 aprile sarà possibile vedere al lavoro nel parco, la pittrice carmagnolese Mariarosa Gaude, nota per acquerelli raffiguranti le peonie, i fiori che lei ama di più: arancioni, rosse, rosa, arricchite da sfumature e ombreggiature. Ci sarà anche il pittore naturalista e fotografo Dario Cornero: i suoi acquerelli nascono dall’attenta osservazione effettuata en plein air. Volontà dell’artista è quella di indagare ed esaltare il mondo della natura, raffigurando varietà di piante, di farfalle e di volatili. Per i visitatori sarà anche possibile organizzare un pic nic nei prati intorno al Castello. Info: Castelli di Pralormo, Via Umberto I, 26, https://castellodipralormo.com/

NOTE PER LA PACE

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile

L’associazione nazionale delle bande musicali autonome Anbima organizza una serie di concerti sul territorio della Città metropolitana di Torino, che patrocina l’iniziativa. I concerti sono finalizzati a sensibilizzare i cittadini nei confronti delle iniziative umanitarie del Sermig a favore del popolo ucraino, ma non verrà effettuata alcuna raccolta fondi in loco.

Info: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>profile.php?id=100028577846797

DOMENICHE IN GIOCO, FANTACASINO E RASSEGNA MODELLINI NAUTICI

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25

Con il ponte del 25 aprile i Giardini della Reggia tornano ad animarsi con le Domeniche del Gioco, il programma di attività di gioco e spettacoli all’aperto che proseguirà tutte le domeniche e i festivi, fino al mese di ottobre. Per l’occasione riapre il Fantacasino, la fiabesca struttura realizzata per il divertimento di adulti e bambini con i suoi caratteristici giochi di legno, mentre il Giardino delle Rose diventa teatro per uno spettacolo di burattini e la Peschiera si popola di modelli nautici radiocomandati e natanti a vela.

Info: Reggia di Venaria, Piazza della Repubblica, 4, http://www.lavenaria.it/

MUSEI APERTI LUNEDI 25 APRILE

MUSEO DEL CINEMA

Sarà regolarmente aperto dalle 9 alle 19.

GAM, PALAZZO MADAMA, MAO

Saranno aperti regolarmente dalle 10 alle 18.



MUSEI REALI

Apertura straordinaria dalle ore 9 alle 19.

MUSEO EGIZIO

Apertura straordinaria dalle 9 alle 18.30





CASTELLI APERTI

Dopo l’inaugurazione pasquale, Castelli Aperti torna come di consueto anche nel fine settimana del 24 aprile, offrendo, in occasione del ponte della Festa della Liberazione, numerose opportunità di scoprire il meraviglioso patrimonio artistico e culturale piemontese. Nella provincia di Torino saranno aperti: il Castello di Agliè, il Castello di Masino, il Castello di Pralormo, il Castello di Moncalieri, Palazzo Carignano, il Castello di Miradolo e Villa della Regina. Info: https://www.castelliaperti.it/it/