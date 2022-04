Cottolengo: a 180 anni dalla morte del Santo arriva a Torino il Segretario di Stato Vaticano Parolin

La visita avviene in un anno «speciale» per il Cottolengo: i 180 anni dalla morte del fondatore (30 aprile 1842); il Giubileo per i 50 anni di presenza cottolenghina in Africa; la beatificazione, il prossimo 5 novembre in Kenya, della Venerabile suor Maria Carola Cecchin (1877-1925), la prima suora cottolenghina elevata agli altari; e i 190 anni dall’apertura della Piccola Casa della Divina Provvidenza a Borgo Dora (1832), dove si trova ora, in seguito alla chiusura dell’«Ospedaletto della Volta Rossa», in via Palazzo di Città, che il Santo Cottolengo aveva aperto il 17 gennaio 1828 per ricoverare gli ammalati che non trovavano accoglienza negli ospedali cittadini.