Spaccata in via Chiesa della Salute: ladri scatenati, non c’è pace per i commercianti di Borgo Vittoria

Spaccata in via Chiesa della Salute: ladri scatenati, non c’è pace per i commercianti

Non c’è pace per i commercianti di Borgo Vittoria. Risveglio con ennesima spaccata per un negoziante di via Chiesa della Salute: i ladri, nella notte tra sabato e domenica, hanno infatti colpito presso il punto scommesse Primusbet, all’altezza del civico 132.

I malviventi hanno utilizzato un’auto per sfondare la saracinesca e hanno rubato dei cambiamonete. Sul post è intervenuta la polizia, ma dei ladri nessuna traccia. Un furto che non è altro che l’ennesimo colpo subito dai commercianti del quartiere, ormai in ginocchio a causa di un’escalation preoccupante: si susseguono infatti i furti con scasso subiti dai negozianti di Borgo Vittoria.

“Questa foto per me è simbolo dell’assenza dello Stato” attacca Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività produttive della Circoscrizione 5. “È da tempo che cerco di attenzionare il problema, ma sembrava quasi che volendo metterlo sotto la lente di ingrandimento, questo problema andasse a danneggiare il quartiere, mentre invece l'errore in cui molto spesso si cade è quello di chiudere gli occhi e dire che va tutto bene. Questo modo credo sia il peggiore, non solo perché non risolve, ma non può che peggiorare ulteriormente” spiega.

“Abbiamo calendarizzato per il 6 giugno una commissione su questo tema e spero che una volta per tutte prendano decisioni forti, contro questo sistema che sta distruggendo ulteriormente il commercio di vicinato e anche l'umore dei commercianti stessi, già duramente provati” conclude Carmela Ventra.

Recentemente, a subire altri episodi di microcriminalità erano stati il centro telefonico di via Chiesa della Salute, la gioielleria Braci, l'ecostore, alcuni bar, la Cascina Fossata e la pasticceria Ferdi.