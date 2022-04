Si fa un bel parlare degli infissi, ma esistono tante persone che all’interno della propria abitazione montano una porta finestra. Per portafinestra intendiamo quella sorta di ibrido tra una porta una finestra, dunque un serramento che viene posizionato in un punto dell’edificio, su un muro perimetrale, che può funzionare o come finestra, o anche come porta.

Questo consente perciò di uscire all’esterno, magari su un balcone o su un terrazzo, o addirittura proprio su una veranda o verso l’esterno. Hanno una grandissima utilità funzionale, perché aprendo una porta finestra la quantità di luce e di aria che può penetrare nella tua abitazione e dunque andare a favorire la circolazione di ossigeno e la sua illuminazione naturale, è decisamente superiore a quella di una qualsiasi finestra. Forse non lo sai ma quando vai ad acquistare porte finestre e accessori puoi sicuramente chiedere la scheda tecnica che va a call correlare il prodotto, dove vengono riportati i dati specifici con anche i risultati che il dispositivo ha raggiunto quando è stato sottoposto ai test obbligatori dell’Unione Europea.

Visto l’investimento che in genere può essere fatto per sostituire la porta finestra è normale avere il desiderio di valutare bene ed in maniera oggettiva l’acquisto che andrà a fare. Viste le dimensioni che in genere a una porta finestra, uno dei test a cui verrà sottoposta è sicuramente la sua capacità di resistere alla portata del vento. E quindi si va andrà a valutare la sua resistenza a eventuali pressioni.

Come si fa a capire se una porta finestra è di buona qualità?

Questo genere di infisso viene classificato in base a 15 classi di deformazione (per effetto del carico e dalla pressione del vento). Quanto migliore è la resistenza della porta finestra più la classe si avvicinerà ad una classe A1, andando a diminuire nelle lettere successive B, C e via dicendo. Un altro parametro molto importante riguarda la tenuta all’acqua, sempre per una questione del fatto che la porta finestra ha un perimetro particolarmente sovradimensionato rispetto alla finestra del male, il test prevede che essa venga sottoposto a vento e pioggia, senza lasciare passare l’acqua all’interno della casa. In questo caso le classi che vanno a valutarla non sono 15 ma sono nove. La classe migliore è la 9A, e la peggiore la 1A.

Se hai già una certa preoccupazione rispetto alla tenuta termica di un infisso di una finestra, figuriamoci quanto potrebbe preoccuparti la permeabilità dell’aria di porte finestre e accessori. La migliore in questo campo è di classe quattro, e andrà a diminuire le sue prestazioni vedendo diminuire questo numero. Come abbiamo detto la portafinestra non è solamente una finestra ma anche una porta, quindi potrebbe essere utilizzata da eventuali ladri per entrare all’interno di casa tua ed è importante che venga scelta con un occhio di riguardo per la sua capacità di resistere ai tentativi di scasso e di sollecitazione, e per verificare che risponda a questi requisiti puoi prendere un appuntamento con l’addetto alle vendite di porte finestre e accessori.