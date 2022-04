Dopo due anni di assenza torna a Vanchiglia Maggio in Oratorio

Dopo due anni di attesa, ritorna Maggio in Oratorio, una rassegna di eventi, cultura, musica e sport che affonda le sue radici nel quartiere Vanchiglia e nella storia della Parrocchia Santa Giulia. La quarantesima edizione sarà una nuova occasione per guardare con curiosità, semplicità e ironia ogni aspetto della vita. Tutti i giorni dal 3 maggio al 4 giugno 2022 sono previsti tornei sportivi per bambine e bambini, stand gastronomici, musica e divertimento.

L’appuntamento inaugurale di Maggio in Oratorio sarà sabato 30 aprile lo spettacolo “Erbario di Famiglia”, un monologo di formazione e un omaggio alla vita. La rappresentazione teatrale sarà un viaggio tra riso e pianto alla ricerca delle proprie radici ancestrali (adatto anche bambini e ragazzi, andrà in scena presso il Teatro Giulia di Barolo in piazza Santa Giulia 2bis). L’ingresso è gratuito.

Ricco calendario di appuntamenti già in programma:

7 maggio ore 21:00 - Germano Lanzoni

Il Signor imbruttito . . . a Torino!

Cosa vuol dire essere un influencer? Ironia costruttiva o satira sferzante? Come inventare nuove forme di comunicazione e di marketing? Taaaaac! Risponde a queste e altre domande Germano Lanzoni, interprete del personaggio “Il Signor imbruttito” nel collettivo de “Il Milanese imbruttito", speaker alle partite del Milan, attore di teatro, che sarà con noi in oratorio anche nel pomeriggio per interviste e commenti durante le partite.

17 maggio ore 21:00 - Monsignor Massimo Camisasca

Dalla mia vita alla vostra

L’esperienza missionaria di don Luigi Giussani, nel centenario della sua nascita, raccontata da due figure che l’hanno conosciuto personalmente e che hanno fatto della missione il centro della loro vita: mons. Massimo Camisasca, fondatore della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo, e da Arturo Alberti, fondatore di AVSI. L’incontro si terrà presso il Teatro Piccolo Valdocco (via Salerno, 12).

21 maggio ore 20:30 - Chiara Corbella

Siamo nati e non moriremo mai più

Una testimonianza su Chiara Corbella Petrillo, di cui è in corso la causa di beatificazione, da parte di Angelo, uno dei medici che ha accompagnato Chiara durante la sua malattia, e di sua moglie Elisa, amica di lunga data di Chiara. La vita semplice di una donna, moglie e madre che ha saputo accogliere con letizia la volontà di Dio.

28 maggio ore 21:00 - Gruppo musicale Damadakà

Pizzica e taranta, balla che ti passa!

Stufo di passare il sabato sera a guardare “Ballando con le stelle” sul divano di casa? Metti le scarpe da ginnastica e vieni a ballare la pizzica e la taranta in oratorio! Saranno i Damadakà da Napoli a darci un po' di energia!

Domenica 29 maggio ore 11:30 Processione Mariana

Processione per le vie dal quartiere con partenza dalla Chiesa di Santa Giulia. In caso di pioggia ci sarà un momento di preghiera in chiesa.

Festa e Concerto 4 giugno ore 21:00