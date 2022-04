Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Stefano Tacconi: "Il percorso sarà ancora lungo"

Restano gravi ma stabili le condizioni di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juve che da sabato si trova ricoverato all’ospedale di Alessandria, a seguito di un grave malore che lo ha colpito mentre si trovava ad Asti per le “Giornate delle Figurine”.

Situazione stazionaria

“La situazione è ancora stazionaria – si legge in una nota firmata da Andrea Barbanera e Fabrizio Racca, rispettivamente direttore della Struttura di Neurochirurgia e direttore della Terapia Intensiva – Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico. Il percorso sarà ancora lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l'andamento della situazione”.

Decisivi i prossimi giorni

“Sicuramente il fattore tempo è stato fondamentale – aggiungono i due medici – aver riconosciuto il problema e aver centralizzato le cure, trasferendo il paziente in un ospedale hub, ha fatto la differenza per un intervento precoce al fine di evitare una seconda emorragia che sarebbe potuta essere fatale. Ora dobbiamo dare tempo a Tacconi di combattere, grazie alle cure che sta ricevendo in Terapia Intensiva, e affrontare con forza i prossimi giorni”, hanno concluso i due sanitari dell'ospedale di Alessandria.