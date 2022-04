Una Biblioteca Diffusa in ogni scuola, Moncalieri lancia il progetto che mette al centro la lettura

A Moncalieri diventa realtà il progetto di Biblioteca Scolastica Diffusa grazie alI'IC Nasi e all'Associazione "Bravo chi legge". L'obiettivo è una biblioteca diffusa in ogni scuola, un punto di riferimento per le famiglie e i bambini, un nuovo modello di Biblioteca Sociale che guarda al futuro e mette al centro il valore della lettura come crescita e connessione per tutta la comunità.

Si comincia con l'IC Nasi