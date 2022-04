A Torino diminuiscono i tempi d'attesa per la carta di identità: "Nel 2022 ne faremo 130 mila"

Il piano del Comune di Torino per recuperare i ritardi all'anagrafe funziona. Dopo le maxi-code all'alba davanti alla Centrale di via della Consolata, oltre a mesi di attesa per avere una carta di identità elettronica, migliora la situazione.

127 mila - 130 mila carte di identità l'anno

"Oggi - ha spiegato l'assessore ai Servizi Demografici Francesco Tresso in Sala Rossa, rispondendo alle interpellanze presentate dal capogruppo della civica Per Torino Silvio Viale e dalla consigliera di FdI Paola Ambrogio - la media giornaliera è di circa 500 carte d'identità". Un risultato, come ha spiegato l'esponente della giunta, "in base al quale le proiezioni ci fanno stimare 127-130 mila carte l'anno. E conto che con il nuovo innesto di risorse da giugno possiamo anche migliorare ulteriormente". Nelle aperture straordinarie fatte 4.200 CIE