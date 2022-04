Superbonus e cantieri dal cuore d'oro: l'impalcatura a Borgo Filadelfia lascia spazio al nido di rondini

Sarà anche boom di impalcature, per il Superbonus, ma ci sono cantieri dal cuore d'oro. Come quello, in borgo Filadelfia, che decide di lasciare lo spazio necessario alle rondini, in questa primavera.

Succede in una traversa di via Tunisi, a pochi passi dallo stadio che fu del Grande Torino. Come racconta una residente: "Nel palazzo adiacente al nostro stanno per fare dei lavori che disturbano un nido di rondini, abitato da anni, ogni primavera".

Ecco perché gli abitanti della zona hanno deciso di fare qualcosa: "Nel timore che il nido venisse distrutto abbiamo parlato con il direttore lavori che, contrariamente alle attese, cura le "sue" rondini in campagna e ha lasciato un varco perché continuino ad accedere al nido con le uova e i futuri pulcini".

Ma non solo: oltre alla buona volontà ci hanno messo anche la competenza. "Abbiamo chiesto consigli al C.A.N.C. - Centro Animali Non Convenzionali di Torino e abbiamo anche ricevuto un interessante opuscolo su come gestire la situazione".