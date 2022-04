Torino come Dubai e Las Vegas: “Restaurate la fontana luminosa del Valentino, porterebbe milioni di turisti”

Giochi di acqua e luci, come a Barcellona, Las Vegas e Dubai. E’ questo il sogno di 108 torinesi, che con una raccolta firme hanno chiesto di ripristinare la fontana luminosa del Parco del Valentino.

La fontana, progettata da Guido Chiarelli e inaugurata nell’aprile del 1955, smise di funzionare circa dieci anni dopo. In poco tempo, giochi di acqua, musica e luci, lasciarono presto spazio a degrado e incuria. Oggi lo “scheletro” della fontana giace abbandonato all’interno del parco. La richiesta avanzata dai torinesi al Comune è quella di recuperare l’opera d’arte, sia per riqualificare il Valentino che per attrarre nuovi turisti.

“Ci siamo immaginati quel vecchio scheletro, quasi un relitto navale, rimodernato, rinascere tra getti di acqua e luci colorate. Magari accompagnato da un sottofondo musicale a risuonare come eco in tutto il parco”, spiegano i firmatari della petizione. “Avevamo stimato un costo compreso tra i 500.000 euro e 1,2 milioni di euro, tutto finanziato da privati che si erano interessati sia alla ricostruzione che alla manutenzione”, racconta Francesco Maiolo. L’ipotesi era quella di avviare comunque una raccolta fondi per far sì che i torinesi partecipassero attivamente al restauro.

La volontà di ridare vita alla fontana era già stata avanzata all’amministrazione Appendino, che si era però limitata a pulire l’area senza restaurarla. Il sogno di rivedere la fontana luminosa al Valentino si ripropone ora con forza: come Dubai, Las Vegas e Barcellona, anche il capoluogo piemontese ambisce a valorizzare quest’imponente opera.