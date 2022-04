A Vanchiglia i residenti smontano le rastrelliere per bici: denunciati

Sono stati denunciati i residenti di Vanchiglia che, lo scorso 22 marzo, avevano bloccato un cantiere in via Santa Giulia ed impedito così l'installazione di rastrelliere per bici . Una protesta degli abitanti della Circoscrizione 7 nata contro l'ennesimo intervento giudicato "mangia-parcheggi", in un quartiere che complice la movida fa i conti con la carenza di stalli.

20 Km/h nei controviali di corso San Maurizio

E sul fronte delle due ruote, buone notizie anche per il Salone del Libro. Per la kermesse libraria, in programma al Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio, verrà predisposta un'area di sosta per le biciclette grazie ad uno spazio messo a disposizione dal Centro Commerciale 8 Gallery. Soddisfatta la vicecapogruppo Castiglione, che ha chiesto di "valutare se l'area potrà essere utilizzata per tutti gli eventi, non solo per il Salone".