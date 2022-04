Il food torinese ha la sua radio: Cocina Clandestina sbarca su Toradio

Dal 30 Aprile 2022 Cocina Clandestina approda a TORADIO all’ora di pranzo il sabato e in replica alla domenica dalle 12.00 alle 13.00 con il nuovo programma “ApparecchiaTo” notizie, curiosità, interviste e approfondimenti dal mondo dell’enogastronomia e del vino con un orecchio di riguardo al territorio e al Piemonte collegamenti a Km0 dai mercati rionali, le ricette con gli chef, i consigli del nutrizionista e i viaggi di gusto… in tempo giusto per buttare la pasta!!

Dal Lunedi al Venerdì è in onda anche con il Magazine quotidiano “Tasta la Notizia” fresche food news in pillole ma dal dal 26 Aprile al 14 Maggio 2022 sarà Food TO Vision un viaggio in pillole tra food e musica percorrendo le tradizioni culinarie e musicali dei paesi che partecipano ad Eurovision Song Contest 2022 in più notizie e curiosità sugli eventi della città… in onda su TORADIO.

Marco Fedele pugliese di nascita è cresciuto a bombette e orecchiette si occupa di eventi e soprattutto di Food Event, ha mosso i primi passi in Fm con la storica Radio Reporter 93 degli anni 80 da qui l’Amore per la Radio e poi per il Cibo. Dal 2007 è l’autore e conduttore di Cocina Clandestina che condivide fino al 2015 con l’amico scrittore e poeta Francesco Forlani. Cocina Clandestina è un rivoluzionario format radio dedicato all’EnogoGastrofonia un surfing tra i fornelli, una trasmissione à la carte per ogni gusto musicale e palati fini. Un menù vario dove si intrecciano e si abbinano musica, cibo, vino tanti e ospiti sia in studio che con collegamenti telefonici… tra gli ospiti di questi anni Davide Scabin, Marcello Trentini, Massimo Bottura, Carlo Cracco… come pure Osti e Cuochi delle Trattorie Locali... come dire la Radio con Gusto.