Il 4 maggio apertura straordinaria del Museo del Grande Torino a Grugliasco

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata comunica che in occasione della 73esima ricorrenza della tragedia di Superga mercoledì 4 maggio sarà eccezionalmente aperto dalle ore 10 alle 14 , con ultimo ingresso alle ore 12.

Si ricorda che sarà in corso la mostra “Museo 20. Vent’anni di noi, vent’anni di Museo del Toro” che verrà inaugurata martedì 3 maggio alle ore 21. Parteciperanno all’evento Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, il dottor Marcello Mazzù, ex sindaco di Grugliasco che accolse a Villa Claretta nel 2002 il Museo del Toro, Angelo Cereser, ex giocatore granata e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia, e Amos Ferrini, figlio dell’indimenticato Giorgio.

La mostra sarà visibile fino a domenica 17 luglio 2022 nella sala della Memoria. La sera dell’inaugurazione della mostra sarà anche presentata la nuova maglia storica del Museo, che diventerà la divisa dei volontari.