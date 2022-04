Il migliore amico dell'uomo non deve lasciar "traccia": in via Caduti sul Lavoro cartelli contro i padroni maleducati

Il marciapiede di corso Caduti sul Lavoro, lato istituto comprensivo “Peyron - Re Umberto I”, è un campo minato di escrementi di cane. Tanti maleducati padroni non raccolgono i bisogni dei loro amici a quattro zampe, costringendo i passanti a uno slalom per evitarli. Proprio in un’area in cui passano tanti giovani studenti che qui vengono accompagnati dai e fatti entrare a scuola dai genitori.

Alcuni cittadini, stanchi probabilmente di vedere inciampare i propri bimbi nei bisogni canini hanno deciso quindi di prendere l’iniziativa appendendo dei cartelli proprio lungo la ringhiera della scuola. “Io non posso farlo, raccoglila tu - si legge in uno dei volantini plastificati che continua: “Carissimi cagnoloni che passate di qua, potete ricordare ai vostri amici umani di raccogliere i vostri bisogni! grazie da pare dei nostri bambini”.

I cartelli recano le firme di due associazioni: www.dogwelcome.it e www.zampadicane.it

Intanto la Circoscrizione 8 si sta muovendo per cercare di arginare il problema: “Ci informeremo e intanto ci attiveremo con Amiat” conferma la coordinatrice Francesca Gruppi.

Corso Caduti sul Lavoro non è comunque l'unica via del quartiere Nizza Millefonti che purtroppo è soggetto a sporcizia. La stessa via Nizza, in zona Lingotto, presenta strade spesso sporche, con bottiglie di birra abbandonate e deieizioni canine in mezzo al passaggio sui marciapiedi.