I Portici di San Salvario si trasformano in spazi di avanguardia artistica con Anthropocene and Lanscape

Con il progetto Spazio Portici - Percorsi Creativi, ideato dalla Fondazione Contrada Torino Onlus, realizzato in collaborazione con Città di Torino e Torino Creativa e con il contributo fino al 2023 di Fondazione Compagnia di San Paolo, per la prima volta in Italia la video arte occupa spazi pubblici all’aperto.





I portici di San Salvario, uno dei quartieri più complessi e multiculturali di Torino, accanto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, si trasformano in galleria urbana e ospitano, da giugno e settembre, Anthropocene and Lanscape, la nuova e quinta esposizione di video e sound art: un’operazione di arte pubblica site specific che indaga la dimensione dello spazio urbano, in relazione alle contraddizioni sociali, culturali e politiche del contemporaneo. In questo episodio i cortometraggi in mostra dialogano con la 27ma edizione del Festival CinemAmbiente, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, dal 4 al 9 giugno 2024 a Torino e online. Il Festival è quest’anno dedicato alla memoria di Gaetano Capizzi, suo fondatore e storico direttore, scomparso prematuramente lo scorso anno.

Per realizzare questa esperienza lungo le arcate di Via Nizza a Torino sono stati predisposti 9 proiettori ad alta luminosità e 20 diffusori sonori che interagiscono ed integrano immagini e suoni attivi, dando vita a un paesaggio alternativo sonoro e visuale. La vita quotidiana dei passanti si trasforma in un’esperienza sensoriale ed estetica che permette loro di riappropriarsi di un luogo di transito, realizzando la rigenerazione artistica di una porzione di tessuto metropolitano.