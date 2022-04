Reply svela la sua Area 42, i nuovi laboratori che portano il futuro digitale nella vecchia casa Fiat [FOTO e VIDEO]

La suggestione è forte, perché i laboratori si trovano negli spazi che una volta ospitavano il cuore di Mamma Fiat : la storica palazzina di via Nizza 250 (l'edificio che si trova "davanti" al centro commerciale Lingotto). Ma qui non è il passato, a fare da protagonista, ma il futuro: esperti e ricercatori operano infatti per sviluppare tecnologie (fisiche e software) con applicazioni a 360 gradi.

Yape fa le consegne, David di dedica all'inventario, Spot vigila

Nel settore "ultimo miglio di consegna" c'è per esempio Yape , un robottino in grado di eseguire missioni di consegna seguendo percorsi definiti e in base a parametri e necessità. Il suo utilizzo per ora è limitato a spazi chiusi (uffici, ospedali, magazzini e così via), ma la prospettiva è anche di fare collaborare il robottino con altre macchine autonome come bracci o simili.

E poi c'è Spot (in collaborazione con Boston dynamics), una sorta di levriero meccanico che è in grado di spostarsi "zampettando" nei diversi luoghi cui è destinato, rilevando e raccogliendo dati. La sua missione? Controlli di sicurezza, individuare perdite, segnalare la presenza di corpi estranei o possibili malfunzionamenti.

Ma affacciati su via Nizza c'è spazio per molto altro: Metaverso, Blockchain e robotica in tutte le sue declinazioni. " Qui sperimentiamo partendo da nuove tecnologie, di robotica e non solo, per realizzare progetti nostri o per conto di nostri clienti - racconta Filippo Rizzante , cto di Reply - . A oggi, lavoriamo su concetti come Metaverso, blockchain, robotica, magazzini autonomi e delivery, ma sono spazi molto flessibili e in futuro vedremo ".

Entro un anno e mezzo, però, Reply andrà anche nel centro della città. "Sono gli spazi della caserma De Sonnaz, attualmente in ristrutturazione, vicino a via Cernaia, dove ci si dedicherà alla creatività digitale. Ma anche essere qui in un luogo così storico è motivo d'orgoglio per noi e per i nostri ragazzi: portiamo questi spazi in una nuova era, una trasformazione che parte da un'età media molto bassa del nostro gruppo di lavoro. Stellantis poi rimane il nostro principale cliente e con cui prosegue la collaborazione".

"Stiamo investendo molto su Torino - aggiunge Tatiana Rizzante, ceo di Reply - mescolando hardware e digitale. Ma i nostri uffici sono anche un nuovo modo di intendere i luoghi di lavoro, molto diffuso fuori dall'Italia, ma con modifiche effettuare a seguito del Covid. Abbiamo abbandonato i grandi open space, ma gli spazi sono anche molto flessibili e temporanei nel loro utilizzo, anche in considerazione di un lavoro da remoto sempre più diffuso". E non mancano zone per il contatto sociale: "Ci teniamo molto ai rapporti umani, ma anche alla salute e presto avremo una palestra, terrazze per momenti all'aperto, attività yoga e anche le cucine per chi vuole prepararsi da mangiare sul momento".