Eurovillage, i lavori procedono: montati palco e maxi schermo al Valentino

Sono iniziati da appena due giorni ma i lavori al Valentino per l’allestimento dell’Eurovillage procedono a passo spedito.

Dopo aver chiuso l’accesso al parco, gli operai stanno montando le strutture che ospiteranno il palco dei concerti e il maxischermo. Quest’ultimo verrà allestito davanti all’ex Chalet, sul prato davanti al chiosco. Per quanto riguarda il palco invece si è scelto di montarlo nei prati davanti a Viale Virgilio, non distante dall’arco.

Nelle colline troneggiano dei tendoni bianchi. Anche le strade interne vengono transennate a poco a poco, andando a delineare i percorsi che dovranno seguire le 17.000 persone che potranno entrare nel villaggio.

A realizzare l’Eurovillage la ditta Italstage, con i lavori vinti da Eurofiere. Il costo? 575.000 euro per un cantiere che verrà terminato il 4 maggio.

Intanto è ripartita la vendita dei biglietti per il Contest canoro (dal 9 al 14 maggio), sul sito di Ticketone. Polverizzati i tagliandi per la serata finale, non più disponibili, mentre rimangono acquistabili biglietti a bassa visibilità per le prove e per le semifinali. I prezzi oscillano da un minimo di 10 euro per le prove e 50 per le semifinali (ma senza visibilità), a cifre più esose. 20.000 I ticket messi a disposizione a partire dalle 10 e destinati a finire in poche ore.